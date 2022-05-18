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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق عامر: الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية عن العملات الأخرى

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي

تعهد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن يكون الاستثمار في الجنيه المصري، أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط.

وقال طارق عامر، في كلمته اليوم خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، إن مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية.

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وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر تتعامل مع هذه الأزمات باستبقائية ودراسة وليس بردود الأفعال لدعم الاقتصاد المصري.

حضر المؤتمر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي، نائب اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، ومحمود محيي الدين الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أمريكا، وعدد من رؤساء البنوك ورؤساء القطاعات المختلفة.

الاستثمار في الجنيه المؤتمر المصرفي العربي ارتفاع الأسعار الأزمات العالمية الإقتصاد المصرى

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