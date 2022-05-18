طارق عامر: الاستثمار في الجنيه أكثر ربحية عن العملات الأخرى

تعهد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن يكون الاستثمار في الجنيه المصري، أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط.

وقال طارق عامر، في كلمته اليوم خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، إن مصر ستتجاوز الأزمة الحالية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالميا بما لديها من خبرات متراكمة مع الأزمات العالمية.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر تتعامل مع هذه الأزمات باستبقائية ودراسة وليس بردود الأفعال لدعم الاقتصاد المصري.

حضر المؤتمر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي، نائب اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، ومحمود محيي الدين الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أمريكا، وعدد من رؤساء البنوك ورؤساء القطاعات المختلفة.