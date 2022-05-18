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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص| مستند

صدى البلد

تستعد الحكومة خلال الفترة القادمة إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد المجالات الاقتصادية التي ستتواجد فيها الدولة والقطاعات التي ستشارك فيها القطاع الخاص والمجالات التي ستتخارج منها كليا وتتركها للقطاع الخاص.

وتعد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فهي  خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

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حددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وعن أبـرز ملامـح سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول علـى مسـتوى الصناعـات التحويليـة، فإنـه نعـرض فـيما يلـي أبـرز ملامـح تواجـد الدولـة علـى مسـتوى تلـك الصناعـات، وفقا لمسودة الوثيقة والتي حصل "صدى البلد" على نسخه منها.

 

تخارج خلال ثلاث سنوات

تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب).

أنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة

الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).

أنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر،

وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية،

وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).

أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة،

والمسابك).

أنشـطة مـن الصناعـات الكيماويـة، مثـل: (صناعـة الـورق،

والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك).

أنشـطة مـن الصناعـات النسـيجية، مثـل: (صناعـة كبـس

القطـن، وصناعـة الصباغـة والطباعـة، والملابـس الجاهـزة

والمفروشات).

أنشـطة مـن صناعـات الطباعـة، مثـل: (صناعـة وطباعـة

الكرتون المضلع، وتحويل الورق).

أنشـطة مـن الصناعـات الدوائيـة، مثـل: (صناعـة العطـور،

والنباتات الطبية،...)

 

الإبقـاء مـع تثبيت / تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية مع مشاركة القطاع الخاص

نشاط الطاقة الجديدة فـي الصناعات الهندسية.

عدد من الأنشطة فـي الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل:

(صناعـة اللحـوم والطيـور والأسـماك، وصناعـة الأعـلاف،

وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (تشـكيل

المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الكيماوية، مثـل: (صناعة

البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).

نشـاط صناعـة حلـج ونسـج القطـن والصـوف فــي الصناعات

النسيجية.

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الدوائيـة، مثل:(صناعـة

المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية).

أنشطة تكرير البترول.

 

الإبقـاء مـع تثبيـت / زيـادة الاسـتثمارات الحكوميـة مع مشاركة القطاع الخاص

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعات الهندسـية، مثـل: (صناعة

السفن والقوارب، وأشباه الموصلات).

عـدد مـن الأنشـطة فــي صناعـات الطباعـة، مثـل: (طباعـة

الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات).

نشاط صناعة الأدوية فـي الصناعات الدوائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة سياسة ملكية الصناعات التحويلية الصناعات المعدنية صناعة الألبان النشاط الاقتصادي تمكين القطاع الخاص

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