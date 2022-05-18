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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر خضراوات مجمدة بـ23.3 مليون دولار فبراير 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بلغت صادرات مصر من الخضر المجمد أو مبرد ٢٣.٣ مليون دولار فبراير ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٨.٦ مليون دولار فبراير ٢٠٢١ بارتفاع ٢٥.٥%، وذلك وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحصل صدى البلد على نسخة منها.

ووفقا للبيانات الإحصائية: صدرت مصر فاكهة طازجة ب ١٤٠.٦ مليون دولار فبراير ٢٠٢٢ مقارنة ب ١٣٠.١ مليون دولار فبراير ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٨.١ % .

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سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 18-5-2022

ارتفعت صادرات مصر من البطاطس فبراير ٢٠٢٢ وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بنحو ٥٦% مقارنة ب فبراير ٢٠٢١، حيث سجلت صادرات البطاطس ٧٦.٤ مليون دولار فبراير ٢٠٢٢ مقارنة ب ٤٨.٧ مليون دولار فبراير ٢٠٢١،

بلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2022 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره  29.4 ٪

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  41.0 ٪ حيـث بلغـت  4.12 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير  2022 مقابل 2.92  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة  1.2٪ حيث بلغت 6.82 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2022  مقابـــل 6.74 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق.

 

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