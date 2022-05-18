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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص| تفاصيل

رفع أجور العاملين
رفع أجور العاملين في القطاع الخاص- صورة تعبيرية

يستعد المجلس القومي للأجور إلى إجراء مناقشات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدني للأجور للعاملين به من 2400 إلى 2700، وفقا لتصريحات مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

قال مجدي البدوي، إنه سيتم إجراء المناقشات والمفاوضات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه في سبتمبر 2022 على أن يتم التطبيق في يناير 2023.

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وحول المنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور ٢٤٠٠ جنيه حتى الآن، قال عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات لـ "صدى البلد ": أن عدد المنشآت من القطاع الخاص التي طلبت الاستثناء من القرار ٦ آلاف منشأة فقط أي حوالي ١٠% من إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص.
وأشار إلى طلب بعد المنشآت تأجيل تنفيذ القرار طبيعي جدا نتيجة  تأثير أزمة فيروس كورونا على هذه الشركات والمنشآت.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يحدد حد ادني للأجور بالقطاع الخاص، بواقع ٢٤٠٠ جنيه  وسيكون هناك زيادة بنهاية العام وذلك بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص مشيرة الى انه في اطار الازمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد إن الحكومة عرضت رؤية تحركها في مجال الصناعة لزيادة المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة .

وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (129.0) نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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