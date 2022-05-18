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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية سيدي غازي في البحيرة

صدى البلد

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل السكانيه والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بقرية إرنست بسيدى غازى، بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها تقديم الخدمات. 

وبالنسبة للصحة، تم توقيع الكشف على ١٤٣ حالة باطنة، والكشف على ٩٢ طفلا، و٣٧  حالة رمد، و٤٦ حالة جلدية، و الكشف على ٣٤ حالة أمراض نساء، وتركيب  ٦ أجهزة لوب.

وبالنسبة للطب البيطري، تم  رش جماعى ضد الطفيليات الخارجية ٢٠٠ رأس أغنام، وصرف أدوية للدواجن والطيور للمربين بالقرى.

وشاركت مكتبة مصر العامة برسومات للأطفال، فيما شارك قصر الثقافة برسم علم مصر للأطفال وورش حكي.

وشارك محو الأمية فى  التوعية وإجراء استكتاب ل٢٥ من الأهالى. 

وقدمت مديرية التضامن خدمات ل ٦٠ حالة، كما تم خلال القافلة التوعية بتحسين الخصائص السكانية وتنظيم الأسرة والاهتمام بالمرأة والأطفال وشباب المراهقين.

محافظ البحيرة البحيرة القرى الاكثر احتياجا قافلة سكانية شاملة

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