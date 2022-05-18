من جزر المالديف.. هنادى مهني برفقة زوجها أحمد صالح خلال العطلة الصيفية

نشرت الفنانة هنادي مهني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"عبر خاصية الأستوري.

وظهرت هنادى مهني في الصورة برفقة زوجها أحمد صالح من جزر المالديف في عطلتهم الصيفية من علي متن سفينة ما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وشاركت مؤخرا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.