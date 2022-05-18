انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد الإمام الحسين والسيدة زينب ونفيسة العلوم

ينطلق البرنامج الصيفي للطفل بمصليات السيدات بمساجد : الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنهم) بالقاهرة، ومسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس الأسبوع المقبل من العاشرة صباحًا حتى صلاة الظهر ، وذلك على النحو التالي :
أولا : مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)
اليوم اسم الواعظة
السبت سناء عريقات
الأحد فاطمة عنتر
الاثنين سناء عريقات
الثلاثاء فاطمة عنتر
الأربعاء سناء عريقات
الخميس فاطمة عنتر
ثانيا : مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .
اليوم اسم الواعظة
السبت منال خفاجي
الاثنين منال خفاجي
الأربعاء منال خفاجي
ثالثا : مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .
اليوم اسم الواعظة
السبت سحر شوقي
الأحد فاطمة عيد
الاثنين سحر شوقي
الثلاثاء فاطمة عيد
الأربعاء سحر شوقي
الخميس فاطمة عيد
رابعًا : مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) :
اليوم اسم الواعظة
السبت محروسة زناته
الاثنين محروسة زناته
الأربعاء محروسة زناته
خامسًا : مسجد حسن الشربتلي :
اليوم اسم الواعظة
السبت منى مصطفى فهمي
الأحد نرفان سرحان
الاثنين منى مصطفى فهمي
الثلاثاء نرفان سرحان
الأربعاء منى مصطفى فهمي
الخميس نرفان سرحان