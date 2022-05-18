عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد الإمام الحسين والسيدة زينب ونفيسة العلوم

البرنامج الصيفي للأطفال
البرنامج الصيفي للأطفال

ينطلق البرنامج الصيفي للطفل بمصليات السيدات بمساجد : الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنهم) بالقاهرة، ومسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس الأسبوع المقبل من العاشرة صباحًا حتى صلاة الظهر ، وذلك على النحو التالي :

أولا : مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)
اليوم اسم الواعظة
السبت  سناء عريقات
الأحد فاطمة عنتر
الاثنين سناء عريقات
الثلاثاء فاطمة عنتر
الأربعاء سناء عريقات
الخميس فاطمة عنتر

ثانيا : مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .
اليوم اسم الواعظة
السبت  منال خفاجي
الاثنين منال خفاجي
الأربعاء منال خفاجي

ثالثا : مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .
اليوم اسم الواعظة
السبت  سحر شوقي
الأحد فاطمة عيد
الاثنين سحر شوقي
الثلاثاء فاطمة عيد
الأربعاء سحر شوقي
الخميس فاطمة عيد

رابعًا : مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) :
اليوم اسم الواعظة
السبت  محروسة زناته
الاثنين محروسة زناته
الأربعاء محروسة زناته

خامسًا : مسجد حسن الشربتلي : 
اليوم اسم الواعظة
السبت  منى مصطفى فهمي
الأحد نرفان سرحان
الاثنين منى مصطفى فهمي
الثلاثاء نرفان سرحان
الأربعاء منى مصطفى فهمي
الخميس نرفان سرحان
 

البرنامج الصيفي للطفل والسيدة زينب مسجد الإمام الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

طارق يحيي يكشف أسباب تراجع مستوى الزمالك فى الدوري

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

شكري: خطوات فعالة يتم تنفيذها لمواجهة تغير المناخ | فيديو

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

الأعلى للأزهر: الشيخ خليفة رمز للعطاء وقاد بلاده بحكمة داخليا وخارجيا

خاص| مهاجم الوداد السابق: الأهلي يستطيع الفوز خارج مصر وداخلها بكل سهولة

كيفية شكر الله على نعمه .. ردد كلمتين يوميا لضمان بقاء النعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

فيديو

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

يحيي الفخراني ينتقد البوركيني .. ومجلس الشيوخ يناقش الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ