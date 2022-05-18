انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد الإمام الحسين والسيدة زينب ونفيسة العلوم

ينطلق البرنامج الصيفي للطفل بمصليات السيدات بمساجد : الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنهم) بالقاهرة، ومسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس الأسبوع المقبل من العاشرة صباحًا حتى صلاة الظهر ، وذلك على النحو التالي :

أولا : مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)

اليوم اسم الواعظة

السبت سناء عريقات

الأحد فاطمة عنتر

الاثنين سناء عريقات

الثلاثاء فاطمة عنتر

الأربعاء سناء عريقات

الخميس فاطمة عنتر

ثانيا : مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .

اليوم اسم الواعظة

السبت منال خفاجي

الاثنين منال خفاجي

الأربعاء منال خفاجي

ثالثا : مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) .

اليوم اسم الواعظة

السبت سحر شوقي

الأحد فاطمة عيد

الاثنين سحر شوقي

الثلاثاء فاطمة عيد

الأربعاء سحر شوقي

الخميس فاطمة عيد

رابعًا : مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) :

اليوم اسم الواعظة

السبت محروسة زناته

الاثنين محروسة زناته

الأربعاء محروسة زناته

خامسًا : مسجد حسن الشربتلي :

اليوم اسم الواعظة

السبت منى مصطفى فهمي

الأحد نرفان سرحان

الاثنين منى مصطفى فهمي

الثلاثاء نرفان سرحان

الأربعاء منى مصطفى فهمي

الخميس نرفان سرحان

