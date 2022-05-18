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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة فرسان الشرق تقدم ليلتين على مسرح الجمهورية

فرسان الشرق
فرسان الشرق

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، عرض شجرة الدر وذلك على مدار ليلتين متصلتين فى الثامنة مساء اليوم على مسرح الجمهورية . 

عرض فرقة فرسان الشرق، إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وشارك في تصميم الشخصيات كريمة بدير ومستلهم من القصة التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التي سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها توران شاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له ، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة ان تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر . 

 

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يشار أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور .

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