القاهرة تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

استضافت القاهرة اجتماعات لجنة الخبراء والمجلس التنفيذي الدورة العادية (١١٣) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشارك في الاجتماعات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة وحضور الدكتور صالح الشيخ ممثلا عن مصر، بحضور وفود من دول المملكة العربية السعودية، المغرب، الكويت، سلطنة عمان، السودان، الإمارات العربية المتحدة، والذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

وقدم الدكتور صالح الشيخ في بداية اجتماع المجلس التنفيذي خالص العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، داعيا له بالرحمة والمغفرة بقدر ما قدم لوطنه وأمته وللعالم أجمع، كما هنأ شعب الإمارات الشقيق بتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الإمارات، متمنيا له التوفيق استكمال مسيرة التنمية والعطاء.

كما هنأ دولة الإمارات العربية الشقيقة على حسن تنظيم القمة العالمية للحكومات والتي تعد محفلا عالميا للاطلاع على أحدث الممارسات في نظم الإدارة الحكومية، مشيدا بتنظيم القمة منتدى الإدارة العامة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

كما وجه الشكر لمعهد الإدارة بالمملكة العربية السعودية لإعداده استراتيجية لتطوير عمل المنظمة، معربا عن التطلع إلى أن توفر الاستراتيجية آلية جيدة لتواكب المنظمة تطلعات المهتمين بعلم الإدارة في الوطن العربي.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وتقرير انجازات المنظمة لعام 2021، والخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2023/ 2024، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.. وكان قد سبقها اجتماع لجنة الخبراء للتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي.

ومن المقرر أن تتناول اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها العادية رقم (٥٧) التي ستعقد غدا الخميس، عدة موضوعات على رأسها انتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين (مايو 2022 – مايو 2024)، كما تناقش متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العمومية في دورتها العادية (55) والاستثنائية (56)، وتقارير انجازات المنظمة للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، إلى جانب استعراض تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة 2018، 2019، 2020، 2021، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقارير، كما تستعرض الجمعية العمومية أيضا التجارب الإدارية الناجحة بعدد من الدول الأعضاء، ومن بينها مصر.

من الجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى للمنظمة يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس فى دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.

بينما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من ممثلي الدول العربية الأعضاء (وزراء الخدمة المدنية ومن في حكمهم)، وتجتمع مرة واحدة كل عامين، ما لم يكن هناك حاجة لاجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد يستدعي الدعوة لهذا الاجتماع.

حضر الاجتماع بجانب مصر والتي تشغل نائب رئيس المجلس التنفيذي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجلس، وسعاد الطيب حسن وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف بجمهورية السودان، والدكتور محاذ بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عمان، وليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة بدولة الإمارات العربية، وأحمد العمومري الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وبدر هزاع الحمد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، كما حضر الدكتور بندر بن أسعد السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية.