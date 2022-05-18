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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: إنشاء المصنع لتوفير البلازما خلال عام ونصف.. فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معه اليوم لبحث عدد من الملفات.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الاجتماع ناقش عدة موضوعات في منتهى الأهمية، بينها مشروع مدينة الدواء الذي يحمل لنا كثيرا من الأمان الدوائي والطبي»، مشيرا إلى أن مدينة الدواء تتفق حاليا مع مؤسسات عالمية لتصنيع بعض الأدوية، بينها أدوية الأورام، فضلا عن توفير بعض أنواع المواد الخام.


وتابع «المدينة تشمل شقين، الأول تصنيع بعض أنواع الأدوية المتواجدة لضمان الاستمرارية والإتاحة، فضلا عن تصنيع أنواع أخرى السوق المصري يحتاجها، والشق الثاني يتمثل في التصدير إلى بعض الأسواق بينها السوق الأفريقية، إضافة إلى تصنيع الأدوية التي تعتمد على المنتجات الحيوية، وتصنيع مدخلات الدواء».


وأشار مستشار الرئيس إلى أن مصر وصلت إلى مراحل مهمة في مشروع تصنيع مشتقات بلازما الدم، مضيفا «تم الاتفاق مع شركة عالمية، وبالفعل بدأنا في إنشاء المصنع، وتوفير أماكن لتصنيع البلازما وتوفيرها خلال عام ونصف».


وبالنسبة لقوائم الانتظار قال مستشار الرئيس «اقتربنا من علاج 2 مليون حالة بتكلفة 9.9 مليار جنيه، وكل فترة تنضم مجموعات جديدة»، معلقا «قوائم الانتظار في مصر أقل من المتواجدة في دول أخرى متقدمة».


وأوضح تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام الشديد بعمليات التطعيم على مستوى مصر، معلقا «إصابات كورونا لم تختف، لكن الوباء ما زال متواجدا عالميا، ويجب الاستمرار في الاحتراز والحصول على لقاح كورونا، كما يفضل حصول كبار السن وضعاف المناعة على الجرعات التعزيزية»، مشيرا إلى أن مصر مرت بخمسة موجات من فيروس كورونا.


وأردف «بالنسبة للمطعمين وصل عدد جرعات لقاح كورونا تخطت 80 مليون جرعة، فضلا عن حصول 2 مليون على الجرعة التعزيزية»، لافتا إلى أن تحول تطعيم كورونا إلى شكل  سنوي سيظهر خلال الفترة المقبلة.


 

عوض تاج الدين الصحة السيسي

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