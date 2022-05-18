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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري

صدى البلد

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة  التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

أخبار الأهلي.. تعادل مخيب أمام البنك في الدوري.. والكاف يعلن عدد جماهير الأحمر في نهائي أفريقيا

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام البنك

التعادل رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى المركز الثالث ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى النقطة 25 فى المركز الثامن.

موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي إنبي يوم السبت المقبل، 21 مايو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

وستقام مباراة الأهلي أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" في تمام التاسعة مساء السبت، 21 مايو الجاري.

الأهلى التعادل المصري انبي مايو

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