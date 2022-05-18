موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

التعادل رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى المركز الثالث ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى النقطة 25 فى المركز الثامن.

موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي إنبي يوم السبت المقبل، 21 مايو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

وستقام مباراة الأهلي أمام إنبي على ملعب "بتروسبورت" في تمام التاسعة مساء السبت، 21 مايو الجاري.