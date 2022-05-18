ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام البنك

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.
ولم يفز الأهلي فى أخر 4 لقاءات حيث خسر من المصري وتعادل مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والبنك الأهلي .
ترتيب الدوري المصري:.
1- الزمالك 41 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 34 نقطة
4- سموحة 33 نقطة .
5- فيوتشر 31 نقطة
6- فاركو 26 نقطة
7- البنك الأهلي 24 نقطة
8- إنبي 23 نقطة
9- طلائع الجيش 23 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
11- غزل المحلة 20 نقطة
12- المصري 19 نقطة
13- الاتحاد السكندري 19 نقطة
14- المقاولون العرب 17 نقطة
15- الجونة 17 نقطة
16- الإسماعيلي 14 نقطة
17- إيسترن كومباني 11 نقطة
18- مصر المقاصة 10 نقاط