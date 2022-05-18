أخبار الأهلي.. تعادل مخيب أمام البنك في الدوري.. والكاف يعلن عدد جماهير الأحمر في نهائي أفريقيا

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الاهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:-

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي.

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال فور وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من تونس بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية، ورافقه العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.