التسلسل القيادي.. هل يمكن محاكمة بوتين بسبب حرب أوكرانيا؟

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن جنديًا روسيًا متهمًا بإطلاق النار على مدني أقر بأنه مذنب في أول محاكمة لجرائم الحرب في أوكرانيا.

وأقر فاديم شيشيمارين بأنه مذنب "بالكامل"، اليوم الأربعاء، ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة.

لكن هل يمكن أن يحاكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا؟

من الأسهل بكثير تحميل جريمة الحرب على الجندي الذي يرتكبها من القائد الذي أمر بها.

هذا هو السبب في أن الخبراء يقولون إنه من المهم إنشاء “التسلسل القيادي” لأية محاكمات مستقبلية، بما في ذلك ما إذا كان القائد قد سمح بارتكاب فظائع أو غض الطرف عنها.

ما هي جريمة الحرب؟

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن جريمة الحرب لها قواعد.

وهي واردة في معاهدات تسمى اتفاقيات جنيف وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى.

لا يمكن مهاجمة المدنيين عمدًا ولا يمكن كذلك للبنية التحتية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة.

وبعض الأسلحة محظورة بسبب المعاناة العشوائية أو المروعة التي تسببها، مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد والأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.

ويجب الاعتناء بالمرضى والجرحى، بما في ذلك الجنود الجرحى الذين لهم حقوق كأسرى حرب.

وتُعرف الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاغتصاب أو الاضطهاد الجماعي لمجموعة ما باسم “الجرائم ضد الإنسانية” أو في بعض الظروف، “الإبادة الجماعية”.

كيف يمكن محاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم؟

كانت هناك سلسلة من المحاكم المنفردة منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب أثناء تفكك يوغوسلافيا.

كما تم تشكيل هيئة لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

واليوم، للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية كلاهما دور في دعم قواعد الحرب.

وتحكم محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفراد. بدأت أوكرانيا قضية ضد روسيا.

وإذا حكمت محكمة العدل الدولية ضد روسيا، فسيكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولاً عن إنفاذ ذلك.

لكن روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، يمكن أن تستخدم حق النقض ضد أي اقتراح لمعاقبتها.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية وتحاكم مجرمي الحرب الأفراد الذين ليسوا أمام محاكم الدول الفردية.