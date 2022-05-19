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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 شهور| فيديو

صوامع قمح
صوامع قمح

كشف الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، تفاصيل توريد 2.140 مليون طن قمح حتي الآن .


وأضاف “توفيق” خلال مداخلة هاتفية على قناة ETC ، أن مصر تمتلك  احتياطي استراتيجي من القمح يكفى حعى نهاية العام الحالي.
 

وأوضح رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع،أن الشرقية تحتل المرتبة الأولى وسط المحافظات التى قامت بتوريد القمح للحكومة ، يليها المنيا والدقهلية ثم كفر الشيخ.
 

وأوضح أن الحكومة المصرية قد حددت أسعار توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 2021/2022، بين 800 جنيه و820 جنيه للأردب (150 كجم) حسب درجة نقاء القمح، وفقاً لبيان مشترك صدر عن وزارات الزراعة والمالية والتموين في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 100 جنيه للأردب عن العام الماضي.

https://www.facebook.com/798673866859390/posts/5266451960081536/

الصوامع التموين الزراعة الحكومة المصرية أسعار توريد القمح ياسر توفيق

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