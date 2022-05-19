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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف إن كل من وضع أمواله عند المستريحين آثم مجرم لأنه ضيع ماله.

 

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر أن الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر الاسبق  قال من سعى لتحريم اموال البنوك سعى لتخريب اقتصادالأمة.

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وتابع: العناية بالمال واجبة وضياعه مكروه عند الله مضيفا أن الحياة مجموعة من الفواتير واثم من اضاع ماله


قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، في بيانه حكم الترحم على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، إن الترحم يكون للجميع وليترك أمر القبول لله تبارك وتعالى.

الترحم على شيرين أبو عاقلة
وبين مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: “أنت تدعي بالرحمة من الشهداء المسلمين من سيدخل جهنم قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، والشهيد ربنا يقول له كنت تقاتل ليقال وقد قيل، ومن يطعم ليقال كريم، إن لم يكن عمله فيه إخلاص”.

وأضاف مبروك عطية في بيانه فضل المداومة على العبادة بعد رمضان، إن خير الصيام صيام داود كان يفطر يوم ويصوم يوما، مشيرا إلى أن من يريد طاعة الله فليس الأمر مقتصرا على رمضان، فمنهج هذا الدين قليل دائم خير من كثير منقطع، وخير العمل وأحبه أدومه.

وتابع المستحب في قراءة القرآن الكريم التدبر وهو ما ينقصنا، موضحاً أن للتدبر آلياته التي ذكرت وهي 15 علما المواطن يقرأ ويسمع وعنده آيات لا تحتاج الخمسة عشرة علما، حفظه وتدبر ليس واجب على كل مسلم، مشددا أننا نعاني من كثرة العك وهي ظاهرة تخيف.
 

مبروك عطية شيخ الازهر الاسبق الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

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