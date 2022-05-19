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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال عن تدريب المنتخب الأولمبي: فرصة كبيرة لأي مدرب

صدى البلد

 

أكد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن تدريب المنتخب الأولمبي شرف لأي مدرب، لافتًا إلى أنها فرصة كبيرة لأي مدرب.

وأضاف جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، أنه حتى الآن لم يتم الحديث معه بشكل رسمي من جانب أعضاء اتحاد الكرة.

وأوضح المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشددًا على أن حديث عن تدريب المنتخب الأولمبي سيكون مع إدارة فريق البنك.

ويعتبر خالد جلال، ضمن المرشحين بقوة من أجل تدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة، خلفًا لشوقي غريب الذي تم توجيه الشكر له.

اتحاد الكرة خالد جلال المنتخب الأولمبي نادي البنك الأهلي شوقي غريب

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