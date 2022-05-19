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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور: الزمالك بخسارتين والأهلي بهزيمة و3 تعادلات لكن أفريقيا أقوى من الدوري

صدى البلد

نشر خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، تدوينة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” بعد تعاد النادى الاهلى مع البنك الاهلى فى الدورى المصرى .

 

وكتب الغندور “الزمالك هزيمتين ورا بعض و الاهلي هزيمة و ٣ تعادلات ورا بعض بس دوري ابطال افريقيا اقوي من الدوري المصري  ”.

 

و شنَّ خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، هجوماً حاداً على لاعبي الزمالك عقب الخسارة بهدف من طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه على قناة الزمالك: “لاعبو الزمالك يلعبون بدون أي روح من أول دقيقة لآخر دقيقة، الفريق بدأ الهجوم على مرمى طلائع الجيش، بعد استقبال هدف”.

وتابع: “بتطلبوا ملايين على ايه! الفريق خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، مش عيب فريق مثل وفاق سطيف ترتيبه التاسع في الدوري الجزائري، وأعلى لاعب في الفريق يحصل على 100 ألف دولار، تصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والزمالك يخرج من دور المجموعات”.

وأضاف: “اللاعب اللي عاوز 20 مليون جنيه واللي عاوز 30 مليون بناء على ايه! النادي يعطي فلوس كبيرة للاعبين الذين يحصدون البطولات، على الأقل تخرج بشكل مشرف”.

واختتم: “كتر خير جمهور الزمالك لأنه زهقان وزعلان من اللي بيحصل ده وأنا واحد منهم وحاسس بيهم، اتحملنا ماتش انبي وقولنا نفتح صفحة جديدة، لكن أنتوا مش قادرين حتي تتعادلوا مع طلائع الجيش ليه”.

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