موقع هسبورت: فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلي والوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام يوم 30 مايو الجاري، والتي يستضيفها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ووفقاً لموقع "هسبورت" أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المهمة لطاقم تحكيم يقوده الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

يساعد فيكتور جوميز كل من حكمي الراية زاخيل توسي وسورو فاتسون، وصادوق السالمي حكما رابعا، فيما أسندت مهمة حكام تقنية "الفار" لكل من هيثم قيرات وخليل حساني، إضافة إلى بيدة دحان.

وقررت لجنة حكام "الكاف" الاعتماد على خدمات الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم قيادته مباراة إياب نصف النهائي بالدار البيضاء بين الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، فيما اعتمدت على الزامبي جاني سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وأورلاند بيراتس.