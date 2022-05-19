عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور: هدف الأهلي في البنك صحيح.. والطلائع استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

صدى البلد

 

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن هدف فريق الكرة بالنادي الأهلي في مرمى البنك الأهلي "صحيح"، مشيرًا إلى أنه ما كان يجب على الفار التدخل في لقطة الهدف. 


وتابع الحكم الدولي السابق خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، يجوز إعادة تنفيذ الكرة في حالة اكتشافها من قبل الحكم بعد لحظة من لعبها، ولكن تدخل الفار في هذه اللقطة ليس قانونيًا ويندرج تحت بند الخطأ في الإجراءات.

وأكمل الغندور، لقطة هدف الأهلي شابها حالة من اللبس بين حكم الساحة وكذلك غرفة الفار، لذلك هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي صحيح.

وأوضح الغندور، إلغاء الهدف ليس خطأ في تنفيذ القانون وإنما في الإجراءات لذلك يبقى الوضع على ماهو عليه، ولن يتم احتساب المباراة لصالح الأهلي.

وعن تدخل الونش مدافع الزمالك، على مهاجم طلائع الجيش داخل منطقة جزاء في مباراة الثلاثاء الماضي، أكد جمال الغندور أن هذه اللقطة ركلة جزاء صحيحة مليون بالمئة لصالح الطلائع الجيش.

https://youtu.be/6hMRvbxI7Fc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

أمريكا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة فلادلفيا

برلمانى: استكمال مناقشة موازنة الهيئات وخطة التنمية الاقتصادية والإيرادات والمصروفات.. اليوم

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

بشرى تعلق على أغنية محمد رمضان بلالين: على أساس إنه كورة كفر

كبح جماح التضخم أبرزها.. لهذه الأسباب يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة

الكونجرس يصوت على تعيين ريدجيت برينك سفيرة أمريكا في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ