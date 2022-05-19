مختار جمعة: إشراك جميع الأئمة من خريجي أكاديمية الأوقاف بالبرنامج الصيفي للطفل

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، عن إشراك جميع الأئمة من خريجي أكاديمية الأوقاف في البرنامج الصيفي للطفل كل في مسجده بدءا من الأحد القادم .

وكتب وزير الأوقاف عبر موقع تويتر “إشراك جميع الأئمة من خريجي أكاديمية الأوقاف في البرنامج الصيفي للطفل كل في مسجده بدءا من الأحد القادم بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر وعلى المديريات متابعة تنفيذ ذلك وإعداد مقترح إثابة وفق الأداء الفعلي في نهاية البرنامج ”.

ويذكر ان كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13 مايو بعنوان: "الصانع المتقن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري.



و نشر الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي: ‏نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها ، وموضوعها الصانع المتقن ، وخطيب الجمعة د على الله الجمال إمام المسجد ، نتمنى له التوفيق ."

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معه.