مصر تعلن عن موعد افتتاح مطار سفنكس الدولي الجديد وبايدن يعلن دعمه لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البنك الدولي يخصص 30 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي

بن مبارك: ندعو لدعم اليمن في مواجهة أسعار الغذاء

تركيا: لدينا مخاوف مشروعة بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو

واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أثناء جولة بايدن

بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف

إيران تؤكد استمرارها في التخصيب النووي بنسبة 60 %

بايدن: "ندعم بقوة" طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

روسيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الطيران المدني في مصر محمد منار استعرض خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تقريرا حول مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار "سفنكس" الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتا إلى أن التطوير يستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية.

وذكرت "الراي" أن البنك الدولي أعلن أمس الأربعاء إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين. وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. حيث وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أكد على ضرورة مساعدة ودعم بلاده لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، وضمان حصولها على واردات كافية من سلعة القمح، داعيًا لاستثناء اليمن من أي حظر اتخذته بعض الدول على صادرات الحبوب.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إن معلومات استخباراتية أمريكية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة أعادت فتح سفارتها في كييف، أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قال المتحدث دانييل لانجينكامب إن "لدبلوماسيين سيعودون بعدد محدود في البداية"، موضحًا أن "العمليات القنصلية لن تُستأنف على الفور، وأن التحذير بعدم السفر الذي أصدرته وزارة الخارجية ما زال ساريًا بالنسبة لأوكرانيا بالكامل".

وقالت "الأنباء" إنه بعد تكرار تركيا موقفها الرافض لانضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي رغم تقديم طلبيهما رسميًا بوقت سابق أمس الأربعاء، أعلن وزير خارجية أنقرة خلال الاجتماع الأول لـ"الآلية الاستراتيجية التركية الأميركية"من نيويورك مولود تشاوش أوغلو، أن لدى بلاده مخاوف أمنية مشروعة بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه يرحب ويدعم بقوة الترشيحين "التاريخيين" لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفًا: "فيما يتم النظر في طلبهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد من أجل التأهب لأي تهديد لأمننا المشترك، ومواجهة أي اعتداء أو تهديد بالعدوان".

وأفادت "الراي" بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أكد استمرار بلاده بتخصيب الوقود النووي بنسبة 60%، مشيراً إلى أن عمليات الإنتاج والتخصيب تتم بالاعتماد على طاقات محلية.

وذكرت "الجريدة" أن موسكو قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين، في خطوة انتقامية من تلك الدول، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، التي رجحت طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، إلى جانب طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا و24 إيطاليا.