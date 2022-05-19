كلام نهائي.. شبانة: لجنة التخطيط توافق على قرار موسيماني برحيل محمود وحيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، يفاضل بين العروض التي وصلته مؤخراً من أندية سموحة والاتحاد السكندري و والجونة لضمه بداية من الموسم القادم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، ديانج حصل علي الضوء الأخضر من قبل إدارة الكرة بالبحث عن عرض للرحيل بعد تأكيد موسيماني عدم الحاجة إليه في الموسم المقبل واستعادة محمد شكري لاعب الفريق المعار إلي سموحة.

وأتم شبانة، لجنة التخطيط وافقت علي تقرير المدير الفني برحيل محمود وحيد بعد غيابه عن المشاركة سواء للإصابات المتكررة أو عدم قناعة موسيماني بمستواه والاعتماد علي التونسي علي معلول أو أحمد نبيل كوكا .

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي التعادل السلبي أمام الأهلي، في المباراة التى أقيمت ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

التعادل رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى المركز الثالث ، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى النقطة 25 فى المركز الثامن.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض ، وضغط الأهلى بقوة من الدقيقة الأولى وفى الدقيقة 8 تسديدة من محمود وحيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح

وفى الدقيقة التاسعة سنحت فرصة حقيقية للمارد الأحمر عندما مر بيرسى تاو ومرر الكرة لأفشة على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد كرة قوية خارج المرمى .

وفى الدقيقة 11 تسلم محمد شريف كرة من داخل المنطقة يسددها قوية خارج المرمى.

ينشط لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 16 يسدد احمد سعيد كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلى ببراعة.

بعدها بدقيقة يقوم محمد دبش مدافع البنك الأهلى بعرضية متقنة على رأس كريم بامبو مهاجم الفريق الذى يسددها في يد محمد الشناوى ، يستمر ضغط لاعبو البنك الأهلى وفى الدقيقة 20 ومن كرة عرضية يلعبه أحمد ياسين مدافع البنك برأسه مرت بجوار القائم الأيسر .

يحاول بعدها لاعبو الأهلى امتلاك الكرة لتهدئة حماس لاعبى البنك الأهلى ، في الوقت الذى استمر فيه لاعبو البنك الأهلى في غزواتهم على مرمى محمد الشناوى الذى نجح في التصدي لكل كرات البنك بجدارة .