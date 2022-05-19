اليوم.. انطلاق النصف الأول من ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش بالقاهرة

ينطلق اليوم، الخميس 19 مايو، النصف الأول من مباريات دور ربع النهائي ببطولة العالم للإسكواش للسيدات والرجال، المقامة على الملعب الزجاجي داخل المتحف القومي للحضارة في الفترة من 13 حتى 22 مايو الجاري.

وجاءت مباريات منافسات السيدات كالتالي: تلتقي نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا مع مواطنتها روان العربي في تمام الساعة 6:45 مساءً، بينما تصطدم ندى عباس مع الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي في تمام الساعة 8:15 مساءً.

كما جاءت مباريات منافسات الرجال كالتالي: يواجه طارق مؤمن نظيره النيوزيلاندي المصنف الأول عالميًا بول كول في تمام الساعة 7:30 مساءً، وفي ختام اليوم يلتقي فارس دسوقي مع مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونجح 12 لاعبا ولاعبة من المنتخب المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

واستطاع كل من فارس دسوقي ومازن وطارق مؤمن ومحمد الشوربجي ومروان الشوربجي وعلي فرج ومصطفى عسل التأهل إلى دور ربع النهائي بالبطولة.

وعلى صعيد السيدات، تأهل إلى دور ربع النهائي كل من ندى عباس وروان العربي ونوران جوهر ونور الطيب ونور الشربيني وهانيا الحمامي.