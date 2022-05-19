الهلال يواجه الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي فريق الهلال مع نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى فريق الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، للفوز على الفيحاء، والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تقلص حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

ويتقاسم الهلال مع الاتحاد المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 9 ألقاب لكل فريق، بينما يتصدر الأهلي القائمة برصيد 13 لقبا.

وكان الهلال تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الفيحاء على حساب الاتحاد.

في المقابل يطمح فريق الفيحاء في تفجير مفاجأة مدوية، بخطف الفوز من الهلال، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن آخر لقاء جمع الفريقان، كان في الدور الثاني من مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، وانتهى بفوز الفيحاء بهدف نظيفة.

