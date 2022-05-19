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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تنظم ورشة عمل لـ تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها

ورشة عمل بعنوان تجميل
ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة الصيانة بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"، أمس الأول الثلاثاء. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، والدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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وشارك في فعاليات الورشة عدد من الطالبات، حيث قمن بالتطبيق العملي بالرسم على عدد من مجموعة صناديق للمقترحات والشكاوى، وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف محاريق، مدرس التربية الفنية بقسم تربية الطفل.

وقد أبدت جميع الطالبات المشاركات سعادتهن بالعمل.

ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"
ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"
ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"
ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"
ورشة عمل بعنوان "تجميل القطع الخشبية المعاد تدويرها"
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