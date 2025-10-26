وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة لرعاية المسنين تقديرًا لتميزها خلال شهر أكتوبر

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة، نظرا لتميزها خلال شهر أكتوبر،وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير للعاملين بالإدارة وعلى رأسهم الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

ويأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة المختلفة.

وعبر العاملون في الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددين على أنهم سيبذلون قصارى الجهد للعمل على توفير كافة الخدمات الممكنة لكبار السن.