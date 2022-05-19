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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب صادم للزمالك.. الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد وروما في التصنيف العالمي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف موقع “football data base”، عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم، والذي شهد تفوق الأهلي على أندية عالمية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي.

 

وجاء الأهلي في المركز الـ 37 “عالميا” متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ 38 وروما الإيطالي صاحب المركز الـ 39.

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وتصدر ليفربول التصنيف العالمي، وحل مانشستر سيتي ثانيا وريال مدريد ثالثا وبايرن ميونخ رابعا وإنتر ميلان خامسا وأياكس سادسا وتشيلسي سابعا وبرشلونة ثامنا وإيه سي ميلان تاسعا وباريس سان جيرمان تاسعا.

 

واحتل الزمالك المركز الـ 171 في التصنيف العالمي.

 

تصنيف الأندية الإفريقية:

1- الأهلي : 1731 نقطة

2- الوداد المغربي : 1603 نقطة

3- صن داونز : 1601 نقطة

4- مازيمبي : 1584 نقطة

5- الترجي : 1580 نقطة

6- الزمالك : 1564 نقطة

7- الرجاء : 1584 نقطة

8- شباب بلوزداد : 1835 نقطة

9- فيتا كلوب : 1528 نقطة

10- أول أغسطس : 1510 نقطة

 

وجاء بيراميدز في المركز الـ 14 بـ 1492 نقطة، سموحة في المركز الـ 28 بـ 1441 نقطة، وإنبي في المركز الـ 47 بـ 1411 نقطة، والمصري في المركز الـ 49 بـ 1406 نقطة.

الأهلى مانشستر يونايتد روما الزمالك الوداد

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