عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والوداد.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا 


وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري فى التاسعة مساءاً.

القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد 


تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

txt

كلام نهائي.. شبانة: لجنة التخطيط توافق على قرار موسيماني برحيل محمود وحيد

txt

الغندور: هدف الأهلي في البنك صحيح.. والطلائع استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

تاريخ الوداد مع نهائي إفريقيا

بات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".

وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".
 

الأهلى موسيمانى إفريقيا النادي الأهلي ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي الوداد المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

7 شروط يجب توافرها للتقديم بمعهد معاوني الأمن .. تعرف عليها

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص بقانون تنظيم الإعلام

أغرب عملية سرقة في التاريخ.. اللصوص أعادوا المسروقات بعد أيام بالهند

عفشك من دمياط هيوصلك وأنت في بيتك.. تطبيق إلكتروني لشراء الموبيليا.. شاهد

طلاب الصف الثاني الثانوي يبدأون حل الجزء الورقي في امتحان الجبر

أخبار التوك شو.. بشرى سارة للمصريين.. الصوامع: عندنا قمح لمدة 6 أشهر| أحمد موسى: الأهلي له ضربة جزاء صحيحة لا تحتاج إلى فار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ