عامل يحرق صاحب مقهى بـ مياه مغلية في بولاق الدكرور

تخلص عامل من صاحب مقهى عاتبه على ضرب نجله بمنطقة بولاق الدكرور حيث ألقى عليه "مياه مغلية" أدت لإصابته بحروق شديدة ومصرعه.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد نقل صاحب مقهى إلى المستشفى مصابًا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب عاملاً على ضربه لابنه، مما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه، واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق، وفروا هاربين.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.