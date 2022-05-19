%68 ارتفاعا في صافي أرباح بنك أبو ظبي التجاري

أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر، نتائج الأعمال بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2022 محققاً زيادة هائلة، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 68 بالمائة في نهاية الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى 286 مليون جنيه مصرى .

وسجل ابو ظبى التجارى مؤشرات اداء قوية في كافة القطاعات، مما يعكس نجاح إدارة الأعمال وخطط البنك للنمو والتطوير التي اسفرت عن طفرة بنسبة 45% في نتائج البنك في نهاية 2021 ودفع أبوظبي التجاري على رأس قوائم البنوك الاسرع نمواً في مصر.

وبلغ كل من صافي الدخل من العائد 514 مليون جنيه في نهاية مارس 2022 بزيادة 39% بالمقارنة بنهاية 2021 وارتفع صافي الارباح التشغيلية إلى 641 مليون جنيه بزيادة 49%

كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية للعملاء إلى 25.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى بمعدل نمو قدره 15% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنسبة 8% لتسجل نحو 44.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. وبلغ معدل القروض إلى الودائع 54% بنهاية مارس 2022.

وحقق ابوظبي التجاري – مصر ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 8.8%، لتصل لـ 53 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 17.7%. وحرصاُ على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 20.63% بنهاية مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأشار ايهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك قائلاً : "استطاع البنك تحقيق تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيته الخمسية لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى المخاطر، ونلتزم بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء ونعمل على الاسراع في التحول الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة تحقيقاً لرضا العملاء. ونتيجة لاداء البنك المتميز، حصل أبوظبي التجاري على عدة جوائز مرموقة منذ بداية العام لتشهد بأن البنك يأتي في مقدمة قوائم الاسرع نموا في مصر. "