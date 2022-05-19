رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

تصدر اسم اللاعب السنغالي إدريسا جانا، نجم فريق باريس سان جيرمان، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة “تويتر"، حيث دشن النشطاء هاشتاج بعنوان “أدعم إدريسا جانا”، وذلك بعد رفضه دعم المثالية.

إدريسا جانا يرفض دعم المثليين

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنا كبيرا مع اللاعب السنغالي إدريسا جانا، نجم فريق باريس سان جيرمان، بعد قرار الاتحاد الفرنسي بتحويله للجنة الانضباط، لرفضه المشاركة في مباراة مونبيليه بالدوري، نظرا لارتداء الفريقين قميصا يدعم المثلية الجنسية.

وأعلن ماكي سال، رئيس السنغال، دعم مواطنه إدريسا جانا، المحترف ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد موقف الأخير ضد المثليين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.