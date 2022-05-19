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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تقترح خطة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا من 4 مراحل ..تفاصيل

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

قدم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خطة سلام لأوكرانيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حسب ما أوردته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية. 

وتواجه الخطة، التي تنص على إعلان أوكرانيا وروسيا وقف إطلاق النار وحل نزاعاتهما الإقليمية تحت إشراف مراقبين دوليين، عدة عقبات، بما في ذلك إصرار كييف على مواصلة الحرب.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن دي مايو قدم خطته إلى جوتيريش في نيويورك، أمس الأربعاء، بينما تم عرض محتوياتها أيضًا على قادة مجموعة السبع ومجموعة كوينت “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”.

وفقًا للتقرير، سيتم الانتهاء من المراحل الأربع للخطة بالترتيب، مع اختبار كل خطوة ثقة الأطراف المعنية قبل الوصول إلى المرحلة التالية.

تفاصيل خطة السلام

سيأتي أولاً وقف إطلاق النار ونزع السلاح من خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

من هناك، ستنشأ مفاوضات متعددة الأطراف بشأن الوضع الدولي المستقبلي لأوكرانيا - ما إذا كانت الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم لا وما الشكل الذي ستتخذه حيادها.

ثالثًا، ستتفاوض أوكرانيا وروسيا على اتفاقية حول وضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية. 

وتصر كييف على أن هذه الأراضي كلها أوكرانية، بينما صوتت القرم للانضمام إلى روسيا في عام 2014، وتعترف روسيا باستقلال جمهوريتي دونباس.

أخيرًا، تدعو الخطة إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن السلام والأمن في أوروبا، مع التركيز على نزع السلاح وتحديد الأسلحة، فضلاً عن انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي تطالب بها أوكرانيا حاليًا.

وستقوم “مجموعة التيسير الدولية” بالإشراف على هذا الجهد، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 

لم تذكر صحيفة  “لا ريبوبليكا” جميع البلدان التي ستشارك، لكنها توقعت أن تشمل القائمة المختصرة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وإسرائيل.

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روسيا تعلق علي خطة السلام

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو لم تكن على علم بالخطة حتى “علمت بوجودها في وسائل الإعلام”.

وأوضح بيسكوف أن “مشاركة أي شخص يمكنه المساعدة في التوصل إلى اتفاق أمر مرحب به، وأن لا أحد يرفض أي نوع من الجهد الصادق”.

ومع ذلك، فإن كلاً من أوكرانيا وبعض الدول التي شاركها دي مايو في خطته أشارت إلى أنها قد لا تكون منفتحة على مثل هذه الصفقة. 

وانهارت المفاوضات بين كييف وموسكو ، وصرح العديد من المتشددين داخل حكومة فولوديمير زيلينسكي أنهم لن يقبلوا إلا “استسلام روسيا”.

وقال زيلينسكي نفسه إنه منفتح على اتفاق، لكنه لن يقبل الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية.

روسيا أوكرانيا إيطاليا الولايات المتحدة الأمم المتحدة

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