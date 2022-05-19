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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية: من 5 لـ11 سنة أفضل مرحلة لتطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تتوفر لقاحات آمنة وفعالة توفر حماية قوية ضد الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفاة من فيروس كورونا، وتم تطعيم المليارات من الأشخاص ضد فيروس كورونا

ويعد التطعيم أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من فيروس كورونا ، والمساعدة في إنهاء الوباء وإيقاف ظهور متغيرات جديدة.  

 

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طرق اكتشاف فيروس كورونا طويل المدى

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نيوزيلندا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

خذ جميع جرعات لقاح فيروس كورونا الموصى بها لك من قبل السلطة الصحية الخاصة بك بمجرد أن يحين دورك ، بما في ذلك جرعة معززة إذا أوصى بها.  

لا يزال من الممكن الإصابة بـ فيروس كورونا ونشره للآخرين بعد التطعيم ، لذا استمر في بذل كل ما في وسعك للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين. 

واستمر في الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين وتجنب الازدحام ، وارتد قناعًا مناسبًا يغطي فمك وأنفك ، وحافظ على تهوية الأماكن الداخلية جيدًا ، وتنظيف اليدين بانتظام وتغطية السعال والعطس.

وإذا أصبت بـ فيروس كورونا بعد التطعيم ، فمن المرجح أن تكون لديك أعراض خفيفة أو معدومة أكثر مما لو لم يتم تطعيمك. 

كما يوصى بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح الأطفال Pfizer-BioNTech.

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