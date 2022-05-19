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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوأ 5 صفقات في الموسم الأوروبي 2021-2022

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

شارف الموسم الحالي 2021-2022 على الانتهاء في الدوريات الأوروبية، فخط النهاية صار قريبًا، مع اقتراب نهاية البطولات سواء كانت محلية أو قارية.

 

ذهبت بطولة الدوري الألماني لـ بايرن ميونخ في البداية، تلاه باريس سان جيرمان في فرنسا، ثم ريال مدريد بطلًا للليجا الإسبانية، بينما يظل الصراع مشتعلًا بين مانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، وميلان وإنتر بإيطاليا، للتتويج بالدوري.

 

موسم شهد في بدايته العديد من انتقالات اللاعبين الكبار بأرقام مهولة، رأينا أفضل لاعبين في العالم بالقرن الحادي والعشرين، يغيران قميصيهما، رأينا أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي تتم، رأينا صفقات ضخمة، ثم أكملت الأندية تدعيماتها في الميركاتو الشتوي، وهناك من كان على قدر الثقة والمسئولية، وهناك من خذل جمهوره وناديه على الأقل في أول مواسمه معهم.

 

وفي هذا التقرير، نستعرض أسوأ 5 صفقات في الموسم الأوروبي 2021-2022

جاك جريليش لـ مانشستر سيتي

في الميركاتو الصيفي الماضي، أتم مانشستر سيتي التعاقد مع جاك جريليش  قادمًا من أستون فيلا، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

جريليش لم يكن على قدر التوقعات في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، فاللاعب خاض 39 مباراة، مسجلًا 6 أهداف فقط، إضافة لصناعته 4 آخرين.

جريليش خسر مع مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين، ودوري أبطال أوروبا، ومازالت فقط بطولة الدوري الإنجليزي التي يُنافس على تحقيقها في أول مواسمه مع فريقه.

جاك جريليش

روميلو لوكاكو لـ تشيلسي

عاد روميلو لوكاكو لفريقه تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد 8 أعوام من الرحيل، قادمًا من إنتر بعد تتويجه معهم ببطولة الدوري الإيطالي، وذلك مقابل 113 مليون يورو كثاني أغلى الصفقات في البريميرليج هذا الموسم.

 

لوكاكو قاد تشيلسي للتتويج بكأس العالم للأندية، وسجل 15 هدفًا في 43 مباراة بمختلف المسابقات، لكنه ليس سعيدًا في صفوف الفريق كما صرح في وقت سابق من الموسم، ما أثار غضب مدربه الألماني توماس توخيل، ليظل حبيسًا لمقاعد البدلاء أغلب فترات الموسم.

روميلو لوكاكو

رحلة لوكاكو في تشيلسي قد تكون قصيرة، فاللاعب من المحتمل أن يغادر فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

رافاييل فاران لـ مانشستر يونايتد

قرر المدافع الفرنسي رافاييل فاران الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك للانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

 

التوقعات كانت مرتفعة بالنسبة لواحد من أفضل مدافعي العالم، لكن اللاعب غاب عن الفريق لفترة طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، وبخلاف الإصابة فإن اللاعب الفرنسي لم يضف الكثير لـ مانشستر يونايتد، فمشاكل الفريق الدفاعية كانت السبب الأكبر لخسارته كل البطولات، وفشله في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رافاييل فاران

سيرجيو راموس لـ باريس سان جيرمان

إن كانت القائمة التي اخترناها للحديث عنها تتسع لاسم أو اسمين آخرين، لأضفنا أغلب صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي لم يسجل سوى 11 هدفًا فقط، لكن واحدة من أسوأهم كانت التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق.

 

راموس انضم لـ باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لكنه عانى من الإصابات التي غيبته عن الفريق أغلب فترات الموسم، حتى أنه لم يشارك في أي مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي ودعها الباريسيون على يد فريقه السابق ريال مدريد من دور الـ 16.

 

راموس شارك في 11 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان، واستطاع تسجيل هدفين.

سيرجيو راموس

جيانلويجي دوناروما لـ باريس سان جيرمان

واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، والأفضل في العام الماضي بحسب مجلة “ فرانس فوتبول” انتقل لـ باريس سان جيرمان قادمًا من ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

 

دوناروما واجه منافسة قوية من الكوستاريكي كيلور نافاس، فكلاهما تبادلا المشاركة، لذا فأن الحارس الإيطالي شارك في 23 مباراة فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات.

 

دوناروما كان سببًا أساسيًا في خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، فتسبب في تسجيل بنزيما للهدف الأول الذي مهد الطريق أمام الفريق الإسباني للعودة في النتيجة.

 

إجمالًا شارك دوناروما في 23 مباراة، وتلقت شباكه 23 هدفًا، إضافة لخروجه بشباك نظيفة في 9 مباريات.

جيانلويجي دوناروما
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