أخبار الفن| حالة صحية غير مستقرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة..تطورات أنغام في المستشفي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نوجزها في التقرير التالي .

وضعت الفنانة ريهانا مولودها من مغني الراب الشهير ASAB، فى مدينة لوس انجلوس ، حيث حرصت أسرتها على التواجد بجانبها .

أكدت ويتني هيرد هنريكيز شقيقة الممثلة آمبر هيرد بحسب موقع independent ، إنها شهدت ذات مرة معركة بين هيرد وجوني ديب، تطورت إلى حد الضرب.

تنطلق غدا الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.

تواصل موقع “صدى البلد”، مع أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لمعرفة تطورات الحالة الصحية الخاصة به.

تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".