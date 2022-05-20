أخبار الفن| حالة صحية غير مستقرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة..تطورات أنغام في المستشفي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نوجزها في التقرير التالي .
ريهانا تضع مولودها في لوس أنجلوس
وضعت الفنانة ريهانا مولودها من مغني الراب الشهير ASAB، فى مدينة لوس انجلوس ، حيث حرصت أسرتها على التواجد بجانبها .
شقيقة آمبر هيرد تكشف وقائع مثيرة حول خلافها مع زوجها السابق جوني ديب
أكدت ويتني هيرد هنريكيز شقيقة الممثلة آمبر هيرد بحسب موقع independent ، إنها شهدت ذات مرة معركة بين هيرد وجوني ديب، تطورت إلى حد الضرب.
تفاصيل حفل إفتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي قبل إنطلاقه غدا
تنطلق غدا الدورة السبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وتشهد تلك الدورة عدد من التفاصيل والمتغيرات التي لم تتواجد في السنوات السابقة.
التهاب رئوي.. حالة صحية غير مستقرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة
تواصل موقع “صدى البلد”، مع أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لمعرفة تطورات الحالة الصحية الخاصة به.
علاج طبيعي.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام| خاص
تتحسن الحالة الصحية للمطربة الكبيرة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وعلم صدى البلد من مصدر قريب منها أنها بخير وتتابع العلاج الطبيعي في المنزل".