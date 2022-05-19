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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: تشطيب 70% من واجهات الأبراج بالزجاج بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هناك حوالي 10 آلاف عامل ومهندس مصريين يعملون في مشروع الأبراج بالعاصمة الإدراية الجديدة.

وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" تم الانتهاء من أغلب واجهات الأبراج في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية حيث تم تشطيب 70% من وجهات الأبراج بالزجاج ، مضيفا:" سيتم استلام الأبراج في بداية شهر 7 تباعا تامة التشطيب.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،:" جاري  تنفيذ أعمال الوجهات والتشطيبات الداخلية والانتهاء من باقي الأعمال".

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