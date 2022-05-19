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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي موتورشنال تبدأ تسليم سيارات أوبر ذاتية القيادة في سانتا مونيكا

هيونداي موتورشنال
هيونداي موتورشنال تبدأ تسليم سيارات أوبر ذاتية القيادة

دخلت شركة Motional في مشروع مشترك لتطوير سيارات القيادة الذاتية الذي أطلقته كل من  هيونداي و أبتيف، والذي يقدم خدمة توصيل مستقلة لعملاء أوبر Eats في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، ويأتي ذلك بموجب المشروع تم فيه دمج هيونداي ايونيك 5  والتي  طورتها شركة موتورشنال  بسلاسة في تطبيقات  أوبر Eats تلبية لطلبات العملاء من خلال القيادة الذاتية الكاملة. 

 

سيتلقى العملاء بعد ذلك إشعارًا عند وصول السيارة، ويلتقون بها في موقع استلام محدد، ويضعون الطلب في مقصورة موجودة في المقعد الخلفي. عندما تصل السيارة إلى وجهتها، سيتلقى العميل تنبيهًا ويكون قادرًا على فتح باب  السيارة من خلال تطبيق Uber Eats واستلام  طلباته.

 

قالت شركة Motional ان فريقها أمضى شهورًا في دراسة كل نقطة اتصال وأجرى اختبارات مكثفة في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس، وقالت شركة آبيتيف غبرا كبير مسؤولي العمليات لديها في بيان رسمي: "التسليم الذاتي يشير إلى المرحلة التالية من خارطة الطريق التجارية لشركة  موتورشنال، سوف توفر هذه الخدمة الدروس والخبرة اللازمة لجعل  الشركة  مزودًا موثوقًا للمركبات السمعية والبصرية لشبكات التوصيل عند الطلب، نحن فخورون بشراكتنا مع Uber في هذا الإنجاز الهام والبدء في تعريف عملاء Uber Eats بالتكنولوجيا المستقلة".

 

أعلنت شركة القيادة الذاتية عن  شراكة مع أوبر في ديسمبر 2021، وستستخدم العلامتان التجاريتان ملاحظات العملاء لتوسيع نموذج التسليم المستقل ليشمل المزيد من المناطق في جميع أنحاء لوس أنجلوس قبل إطلاقه أيضًا في مدن أخرى، وقال نوح زيش المدير العام العالمي لأعمال أوبر للتنقل الذاتي والتسليم: "في أوبر نبحث دائمًا عن طرق لاستخدام التكنولوجيا الجديدة لمساعدة المستهلكين على الذهاب إلى أي مكان والحصول على أي شيء"، "يسعدنا أن نبدأ التجريب مع  موتورشنال في كاليفورنيا ونتوق لمعرفة كيف ستبدأ تقنيتهم ​​المستقلة الواعدة في تغيير كيفية تحرك الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء العالم للأفضل.

Motional سيارات القيادة الذاتية هيونداي أبتيف كاليفورنيا

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