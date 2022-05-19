كاليجولا على المسرح العائم .. غداً

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "كاليجولا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، و ذلك غدا الجمعة الموافق ٢٠ مايو علي المسرح العائم الصغير بالمنيل فى تمام الساعة السابعة مساء.





تدور أحداث العرض المسرحي "كاليجولا" حول الامبراطور كيوس والشهير بكاليجولا وهو يعد من أشهر الاباطرة فى التاريخ، و رغبته فى تغير الواقع وفى الحصول علي القمر.

العرض المسرحي "كاليجولا" رائعة البير كامو وإعداد وإخراج محمد عزالدين، بطولة محمد علي رزق، أوتاكا، رباب طارق، محمد العربي، محمد دياب.

ديكور حمدي عطية، أزياء منار مجدي، مكياج إسلام عباس، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، إعداد موسيقي محمد خالد، تعبير حركي هاني حسن، مخرج منفذ نور عفيفي، إعداد وإخراج محمد عزالدين.