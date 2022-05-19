خرق لاتفاق جنيف.. ملاحقات قضائية روسية وإعدامات لمقاتلي آزوف الأوكرانيين

.

تتحرك روسيا لمقاضاة أو ربما إعدام بعض من مئات المقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا في ماريوبول يمكن أن تكون انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، التي تنص على أنه لا ينبغي معاقبة أسرى الحرب لمشاركتهم في الأعمال العدائية.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، هذه المخاوف، الذي قال عنها لمحطة الإذاعة إل بي سي: "أعتقد أنه كان هناك ما يكفي من الفظائع في هذه الحرب بالفعل دون رؤية إعدام أو أي شيء من أسرى الحرب ، والتي أخشى أن يكون هذا تمهيدا ل. أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية، هذا النوع من الفظائع التي سيقف الغرب في إدانتها المطلقة، لأسرى الحرب مكانة منصوص عليها في اتفاقية جنيف ".

ومن بين أولئك الذين طالبوا بمحاكمة المقاتلين الذين غادروا مصانع الصلب في آزوفستال المترامية الأطراف في ماريوبول ، الزعيم الانفصالي في دونيتسك الموالي لروسيا دينيس بوشلين ، الذي قال يوم الأربعاء إن المحكمة ستقرر مصيرهم.

وتضم اتفاقيات جنيف أربع معاهدات وثلاثة بروتوكولات تحدد المعايير القانونية الدولية للمعاملة الإنسانية أثناء الحروب. يشير مصطلح اتفاقية جنيف المفرد عادة إلى الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.

وتنص اتفاقية عام 1949 على أنه لا يجب محاكمة أسرى الحرب بسبب دورهم المباشر في الأعمال العدائية ، وتوضح أن الاحتجاز بعد الأسر لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال العقاب بل وسيلة لمنع المزيد من المشاركة في النزاع.

والاستثناء الوحيد المسموح به هو أن السلطة الحاجزة قد تحاكم السجناء على جرائم حرب محتملة. كان أحد مبررات روسيا المزعومة لحربها العدوانية ضد أوكرانيا هو أن أعضاء فوج آزوف في ماريوبول كانوا مسؤولين عن جرائم حرب.

وفي وقت مبكر من معركة المدينة الساحلية ، ادعى المتحدث باسم الدفاع الروسي ، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف: "هؤلاء النازيون من كتيبة آزوف هم الذين كانوا يقتلون السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك ، عمداً وبوحشية استثنائية ، لمدة ثماني سنوات".

وأثيرت مخاوف بشأن المصير المحتمل لبعض الجنود الأوكرانيين بعد تهديدات من قبل المسؤولين الروس بمعاملتهم على أنهم "إرهابيون" وليسوا مقاتلين.

وعلى الرغم من أن المتحدث باسم فلاديمير بوتين ، دميتري بيسكوف ، قد وعد بأن المقاتلين الذين استسلموا سوف يعاملون "وفقًا للمعايير الدولية" ، إلا أن ذلك تم تقويضه على الفور من خلال تصريحات المسؤولين الروس الآخرين.

وقال فياتشيسلاف فولودين ، رئيس مجلس الدوما ، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء ، في إشارة إلى العروض الأوكرانية بتبادل الأسرى ، "لا ينبغي تبادل المجرمين النازيين". بلدنا يعامل أولئك الذين استسلموا أو تم أسرهم معاملة إنسانية. ولكن فيما يتعلق بالنازيين ، يجب أن يظل موقفنا دون تغيير: هؤلاء مجرمو حرب وعلينا أن نفعل كل شيء حتى يحاكموا ".

وناشدت وزارة العدل الروسية المحكمة العليا لإعلان كتيبة آزوف منظمة إرهابية يوم الثلاثاء ، مما قد يشكل عقبة أخرى أمام تبادل محتمل.

وكان آزوف جزءًا أساسيًا من رواية الدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا ، والتي انطلقت في الأصل بهدف مفترض ألا وهو "نزع النازية". تم تشكيلها في عام 2014 كميليشيا متطوعة لمحاربة القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا ، وكان للعديد من أعضائها الأصليين آراء متطرفة يمينية.

ومنذ ذلك الحين ، تم دمج الوحدة في الحرس الوطني الأوكراني ويقول قادتها إنها ابتعدت عن أصولها اليمينية المتطرفة.

واتُهم طرفا النزاع بخرق اتفاقيات جنيف في معاملتهما للسجناء. وقالت ماتيلدا بوجنر ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ، إن هناك "معلومات موثوقة" عن إساءة معاملة السجناء.

وقال بوجنر: "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها".