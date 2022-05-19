شاهد.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان بصحبة ابنها عبر انستجرام

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا جديدة بصحبه ابنها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في الصور مع ابنها في لقطات عفوية لهم سويًا، وعلقت علي الصور كاتبة: “مثل الأم، مثل الابن”.

يذكر أن شاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، من فوق محافظة الفيوم.

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، واحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

وأضافت كارمن سليمان: "دي تاني مرة آجي فيها الفيوم، وسعيدة بالتجربة، ولم أتوقع انها هتكون حلوة اوي كده".

على جانب آخر، كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب، عن تعرضها للتنمر.

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.

وأضافت كارمن سليمان “أنا نرفوزة وعصبية كثيرا فى حياتى الخاصة وكذلك زوجى مصطفى جاد ولكن فى عملى أكثر هدوءا”.