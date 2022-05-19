عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان بصحبة ابنها عبر انستجرام

كارمن سليمان بصحبه
كارمن سليمان بصحبه ابنها

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا جديدة بصحبه ابنها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في الصور مع ابنها في لقطات عفوية لهم سويًا، وعلقت علي الصور كاتبة: “مثل الأم، مثل الابن”.

من دهب.. كارمن سليمان تشارك متابعيها صورا من عطلتها الصيفية

من أمام البحر.. كارمن سليمان تشارك متابعيها استمتاعها بعطلتها الصيفية

يذكر أن شاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، من فوق  محافظة الفيوم.

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، واحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

وأضافت كارمن سليمان: "دي تاني مرة آجي فيها الفيوم، وسعيدة بالتجربة، ولم أتوقع انها هتكون حلوة اوي كده".

على جانب آخر، كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب، عن تعرضها للتنمر.

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.

وأضافت كارمن سليمان “أنا نرفوزة وعصبية كثيرا فى حياتى الخاصة وكذلك زوجى مصطفى جاد ولكن فى عملى أكثر هدوءا”.

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان النجمة كارمن سليمان اطلالات كارمن سليمان أخبار كارمن سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

موضوعات متعلقة

حبيبي عم يكبر.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه خالد

إليسا عن انتخابات نواب لبنان : مشهد حلو بيكبر القلب

هاشتاج "ملوك الصالات" يتصدر تويتر عقب فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية

أحمد عيد عبد الملك: مليون مبروك لجماهير الزمالك الفوز ببطولة أبطال الكؤوس

مبروك الكوماندوز.. هيثم فاروق يعلق على فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية

مزروع جواهم روح الأبطال.. ميدو يعلق على فوز الزمالك بلقب كأس الكؤوس

مجدي عبد الغني: سعدت بتواجدي اليوم داخل نادي الزمالك

واعدني بچاكت زيه.. كريم فهمي يداعب حمو بيكا في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية هندية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وزيرا خارجية الجزائر والسعودية يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

CNN: لقاء يجمع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي الشهر المقبل

بطولة ملازم بحرية.. أنقذ أسرة كاملة من الغرق ومات في ترعة الإبراهيمية| فيديو

مستشار الرئيس لشئون الصحة: كورونا لم تنته من مصر حتى الآن.. فيديو

من فئة السيدان الرياضية.. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ