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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قد تضعف لكن لن تنتهي.. الصحفيين العرب: مصداقية الصحافة الورقية تتخطى نظيرتها الإلكترونية

مؤيد اللامي رئيس
مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب

قال مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن الاتحاد كان سباقا في العديد من القضايا الخاصة بفلسطين، سواء فى غزة، أو الضفة الغربية، وأى شئ خاص بالصحفي.


وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين العرب، خلال حواره مع خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن الاتحاد منذ اللحظة الأولى لـ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، أصدر بيان شديد اللهجة، و تم وضع بعض النقاط للحصول على حق الشهيدة منها الذهاب لـ المحاكم الدولية.

وأوضح أن ما ارتكب ضد شيرين جريمة منظمة و شيرين تعمل فى المجال منذ أكثر من 25 عامًا، و الجميع يعلمها، الصحفي الذي ينقل الصورة الحقيقية من فلسطين مستهدف دائما، والراحلة شيرين أبو عاقلة عرفت بجرأتها».

وأشار إلى أن الاتحاد طالب المنظمات باللجوء إلى المحاكم الدولية في قضية شيرين أبو عاقلة، وأكد أن هناك مشاركة وفد من اتحاد الصحفيين العرب في تحقيقات واقعة استشهاد شيرين أبو عاقلة، موضحا أنه من المقرر إرسال خطاب رسمي لجوجل وفيس بوك بعد حذف العديد من المرادفات بينها فلسطين واستشهاد.


وأضاف «لو سقطت مصر ما بقيت دولة عربية، وربنا حمى القاهرة بعد 25 يناير»، مشيرا إلى أن مصداقية الصحافة الورقية تتخطى نظيرتها الإلكترونية، معلقا «قد يضعف الإعلام الورقي، لكنه لن ينتهي».


وأشاد اللامي بعودة العمالة المصرية إلى العراق قائلا «يجعل العلاقة بين البلدين متكاملة».
 

 

 

الصحفي الصحفيين العرب اتحاد الصحفيين العرب فلسطين خالد ميري

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