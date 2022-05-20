عطاء لا ينضب.. السعودية تمد اليمن بمساعدات كبيرة

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 148 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أبريل 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 606 خدمات، حيث بلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%، بينما شكّلت نسبة النازحين 26% والمقيمين 74% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 67 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 81 مريضًا.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما عبرت 204 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 10 أبريل حتى 12 مايو 2022م، تحمل على متنها 36 ألفاً و52 سلة غذائية، و7 آلاف و250 كرتون تمر، و271 طنا و952 كيلو غراماً من المساعدات الطبية، و620 حقيبة إيوائية، متوجهة لمحافظات عدن، الحديدة، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، أبين، حضرموت، لحج، سقطرى، الضالع، الجوف، حجة، صعدة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.