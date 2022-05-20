حاتم ستين: الخيول ثروة قومية مثل الذهب

قال الدكتور حاتم ستين الطبيب البيطري، إنه لأول مرة الدولة تهتم بملف الخيول، وذلك بقرار إنشاء محطة الزهراء بالعاصمة للإدارية، موضحًا أن هذه الأمر ليس رفاهية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الخيول ثروة قومية مثل الذهب، ومنذ فترة طويلة وكنا نتمنى أن تهتم الدولة بالخيول العربية المصرية الأصيلة.

وأشار إلى أن هناك خيول عربية مصرية أصيلة مميزة، ولها مواصفات و قيمة عالية، وأن محطة الزهراء هى المنتجة لهذه الخيول التى يصل سعرها لـ الملايين، و التي قد تمثل دخل قومى ممتاز لمصر.

ولفت إلى أن ملف الخيل ممتاز، و الدولة اليوم تقوم بـ أشياء مميزة، وفوق الخيال، وسيتم نقل الخيل المصري لـ العالم، وسيعود بالنفع و الأموال لمصر.