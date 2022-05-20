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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلقا على قياس ضغط الدم .. تامر أمين: احتمال تكون مراتي عندها اختلال بالمخ

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، :" أنا مش دكتور وعارف الرقم الطبيعي لـ ضغط الدم من خلال الخبرة الحياتية، ومتابعة ضغط زوجتى، مؤكدًا " ضغطها طبيعي ويكون 80 على 60".

ورد الدكتور سليمان غريب أستاذ أمراض القلب، والأوعية الدموية بطب القاهرة على كلام تامر، قائلا:" ضغط زوجتك فى بعض الأحيان أذا لم يكن بسبب اختلال فى وظائف المخ، يكون طبعي".

وضحك تامر على الهواء وقال :" احتمال يكون فعلا فى اختلال فى المخ.. وهنشوف الموضوع ده".

وقال تامر إنه تم انطلاق حملة قومية تحت عنوان :" أعرف رقمك" موضحًا أن الحملة متعلقة بـ قياس الضغط.

وعلق الدكتور سليمان غريب أستاذ أمراض القلب، والأوعية الدموية بطب القاهرة، على الحملة، وقال إنه بالفعل تم انطلاق أولى فعاليات المشروع القومى للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أن هناك بعض الأطباء لا تعلم الرقم الصحيح لـ ضغط الدم، مؤكدًا أن الوضع الطبيعى يكون :" 90 على 60، حتى 140 على 90".

وكشف أن البعض يعتبر أن 90 على 60، انخفاض فى الضغط وهذا أمر غير صحيح، ولذلك نؤكد أن على ضرورة اختيار أشخاص تعلم الأرقام الطبيعية لـ الضغط.

 

تامر امين ضغط الدم امراض القلب

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