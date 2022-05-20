عبد المنعم إمام: رعاية رئيس الجمهورية للحوار الوطني أعطى الثقة والثقل للحدث

قال النائب عبد المنعم إمام، إن الحوار الوطني شيء إيجابي ومفتاح حل أي أزمات سياسية بأي دولة، كما أن توقيته مهم، في ظل التطلع إلى جمهورية جديدة وبعاصمة إدارية جديدة، إضافة إلى قدرة الدولة على عبور مرحلة المخاطر الرئيسية بالحرب على الإرهاب وبداية عودة الاستقرار، وبالتالي جاء الوقت لبناء النظام السياسي أو الإصلاح السياسي، الذي يحمل أهمية كبيرة.

وأضاف "إمام"، خلال حواره بقناة دي ام سي، أن حزب العدل رحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه لولا رعاية الرئيس للحوار فما كان ليأخذ أي نوع من أنواع الجدية، وأعتقد رعاية رئيس الجمهورية للحوار، كان مهما ومؤثرا، وأعطى الثقة والثقل وهو أمر ضروري.



ولفت إلى أن حزب العدل أعلن عن مشاركته في الحوار الوطني، وقمنا بإرسال تصوراتنا لكيفية إدارة الحوار الوطنية للجهة المعنية، متضمنة مجموعة من المحاور، منها محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور متعلق بالإصلاح الهيكلي.