رغم التكاليف المتزايدة.. رينو ملتزمة بالسيارات الصديقة للبيئة.. صور

قال جيل فيدال رئيس قسم التصميم في رينو إن استخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير في السيارات سيعود بتكلفة مالية للمصنعين والمستهلكين، وسيؤدي ذلك الى الحفاظ على البيئة.

رغم التكاليف المتزايدة.. رينو ملتزمة بالسيارات الصديقة للبيئة

عند الحديث عن إطلاق مفهوم Renault Scenic Vision الذي يعرض إشارات التصميم الداخلي الجديدة لجميع الموديلات المستقبلية ومفهوم مجموعة نقل الحركة التي تعمل بوقود الهيدروجين، بالإضافة إلى إظهار التصميم الخارجي للشكل الذي ستبدو عليه 2024 s Scenic، وسلط فيدال الضوء على حقيقة أنها كذلك مصنوعة باستخدام 70٪ من المواد المعاد تدويرها و 95٪ من المواد القابلة لإعادة التدوير.

وأشار إلى أن هناك تكلفة لتصميم السيارات الصديقة للبيئة من المواد المستدامة وأضاف قائلاً "إنه موضوع صعب للغاية، حيث أن مصنعي السيارات أمضوا عقودًا في تحسينها مقابل التكاليف.

رغم التكاليف المتزايدة.. رينو ملتزمة بالسيارات الصديقة للبيئة

تشمل أبرز المواد المستدامة المستخدمة في Scenic Vision المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والمقاعد، والتي باستثناء مساند الرأس مصنوعة من مادة واحدة قابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك خياطتها، وأوضح فيدال أن استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وحدها لا يكفي.

سلط فيدال الضوء أيضًا على الدور الذي يمكن أن تلعبة الشركات المصنعة للسيارات في جعل الأجهزة في سياراتهم قابلة للترقية في المستقبل، وقال "نحتاج إلى الخروج من عقلية دمج كل شيء والاقتراب أكثر من شيء مثل Lego، حيث يمكنك تشغيل أجزاء صغيرة من السيارة وإيقافها".