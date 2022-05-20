أخبار العالم| أمريكا ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وبيان شديد اللهجة من السودان لإثيوبيا بسبب الفشقة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مسؤولون: أمريكا تسعى لتزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة لكسر الحصار البحري

كشف مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة للسفن للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي، وسط مخاوف من أن تزيد الأسلحة الأكثر قوة التي يمكن أن تغرق السفن الحربية الروسية، من حدة الصراع.



مناورات جوية إسرائيلية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الخميس، إن سلاح الجوي الإسرائيلي سيجري مناورات واسعة النطاق في قبرص نهاية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية، وستستمر المناورات شهرا كاملا.

إيطاليا تعتزم وقف اعتمادها على الغاز الروسي في 2024

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الخميس، أن إيطاليا ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024، بفضل مساعيها لتنويع مورديها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

كندا تحظر إنشاء شركة هواوي الصينية لشبكات الجيل الخامس

قررت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظر استخدام تقنيات هواوي الصينية في شبكات الهاتف المحمول الكندية من الجيل الخامس.

المفوضية الأوروبية: استخدام أموال أثرياء روسيا لإعادة إعمار أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء الخميس، إن المفوضية تحبث سبل استخدام الأصول المجمدة للأثرياء الروس في عمليات إعادة الإعمار داخل أوكرانيا.

خرق لاتفاق جنيف.. ملاحقات قضائية روسية وإعدامات لمقاتلي آزوف الأوكرانيين

تتحرك روسيا لمقاضاة أو ربما إعدام بعض من مئات المقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا في ماريوبول يمكن أن تكون انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، التي تنص على أنه لا ينبغي معاقبة أسرى الحرب لمشاركتهم في الأعمال العدائية.

معلومات غير صحيحة ومضللة.. السودان تستنكر تصريحات وزير الخارجية الاثيوبي بشأن منطقة الفشقة

استنكرت وزارة الخارجية السودانية بأشد العبارات حديث دمقي موكنن وزير الخارجية الأثيوبي أمام برلمان بلاده بشأن منطقة الفشقة السودانية.

الدفاع الأمريكية: تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، الخميس، عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وزير خارجية أوكرانيا: نشكر مصر لإبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب المسروقة

أعرب وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا عن امتنان بلاده بالشكر الى مصر لإبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب المسروقة في أوكرانيا.

روسيا: لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية.. ونسعى لاستقرار سوق الغذاء العالمي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن التصريحات التي تزعم أن روسيا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود هي “تكهنات”.