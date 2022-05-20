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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تعتزم وقف اعتمادها على الغاز الروسي في 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الخميس، أن إيطاليا ستنهي اعتمادها على الغاز الروسي خلال النصف الثاني من عام 2024، بفضل مساعيها لتنويع مورديها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأضاف دراجي أمام مجلس الشيوخ ”لقد تحركنا بسرعة لخفض شحنات الغاز الطبيعي التي نستوردها من روسيا، أي 40% من إجمالي العام 2021، والآثار الأولى لهذه السياسة ستظهر نهاية عام 2022“.

وكان وزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني خطط في أبريل لفترة أقصر، مؤكدا أنه يتوقع أن تنجح إيطاليا في الاستغناء عن الغاز الروسي خلال 18 شهرًا. وفي السابق قدر هذه الفترة بـ 24 إلى 30 شهرًا لتحقيق هذه الغاية.

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وقال دراجي: إن ”إيطاليا تسعى أيضًا إلى زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، من خلال تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين؛ لأنها الطريقة الوحيدة لتتحرر من التزامها استيراد الوقود الأحفوري“، مضيفًا: ”علينا إبقاء الضغوط على روسيا من خلال فرض عقوبات لحمل موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات“.

وذكر دراجي أن ”الاتحاد الأوروبي يعمل على مجموعة سادسة من العقوبات تدعمها إيطاليا بقوة، بينما لا تزال المجر تعرقل مشروعًا لحظر مشتريات النفط من روسيا“.

وتعد إيطاليا من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا، وتمثل 42% من استهلاكها من الطاقة وتستورد 95% منه، ووقعت في أبريل اتفاقية مهمة مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز، وذلك في سبيل خفض اعتمادها على روسيا. كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق في هذا الخصوص.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بـ“الروبل“.

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