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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تعلن عن هاتف Nord 2T بشحن سريع وسعر متوسط

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T

أعلنت شركة وان بلس، رسميا عن ثلاثة أجهزة ذكية ذات أسعار معقولة في أوروبا، من بينها هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتف "نورد"، وهما: Nord 2T و Nord CE 2 Lite، وسماعات رأس لاسلكية تنطلق أيضا تحت اسم العلامة التجارية "نورد" وهي Nord Buds.


سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يعد هاتف OnePlus Nord 2T، هو من أحدث إصدارات هواتف الفئة المتوسطة من وان بلس، وهو أول هاتف مزود بمعالج Dimensity 1300 الجديد من ميدياتك.

 

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ويتميز هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتأتي الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منه تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر سوني من نوع IMX766، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هاتف OnePlus Nord 2T، بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ووعدت شركة "وان بلس" بتقديم ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل و 4 سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف.

ويحزم هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار SUPERVOOC، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T

ويتم تشغيل هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1300، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع نواة Arm-Cortex A78 واحدة مسجلة بسرعة 3 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية من A78s إضافية تعمل بسرعة 2.6 جيجاهرتز، وأربعة أنوية موفرة للطاقة من A55s ، بتردد 2 جيجاهرتز، ويتم تغطية جانب وحدة معالجة الرسومات بواسطة معالج Arm Mali-G77 MC9.

ويأتي هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، مقابل سعر حوالي 399 يورو (أي ما يعادل 7700 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبينما يتوفر الطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 499 يورو (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري)، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 24 مايو عبر متجر OnePlus الالكتروني وشركاء البيع بالتجزئة.

سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord 2T
وان بلس سلسلة نورد OnePlus Nord 2T هاتف OnePlus Nord 2T Nord 2T هاتف وان بلس الجديد

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